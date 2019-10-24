رئيس جنوب افريقيا: نطالب روسيا بدعم جهود الدول الافريقية فى محاربة الإرهاب..فيديو

وجه رئيس جنوب افريقيا، سيريل راما فوزا، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ، لإدارتهما الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية - الروسية، معربا امتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، آملا فى ان تمثل هذه القمة التعاون والتنسيق والدعم للدول الافريقية



وأوضح وسيريل راما فوزا، خلال كلمته بالجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية - الروسية، أن هذه القمة تبين ان افريقيا تسير على خطى جيدة، مؤكدًا أن نجاح هذه المنطقة مرهون وحماية التجارة الدولية والدول الافريقية تعمل معا لاستثمارات والطاقة والتنقيب عن الثروات الطبيعية، مشيرا إلى انه لابد أن تترجم على أرض الواقع .



وأشار سيريل راما فوزا، إلى ان الاقتصاديات العديدة من دول العالم تسعى لتحسين أوضاع المعيشة ولكن هناك مخاطر للنزاع على الحدود والإرهاب ونريد ان ننشاد روسيا للدعم فى الجهود المبذولة ومتأكدوين ان هذه الشراكة سوف تعمل على تعميق علاقاتنا .

