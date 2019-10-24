Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جنوب افريقيا: نطالب روسيا بدعم جهود الدول الافريقية فى محاربة الإرهاب..فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
سيريل رامافوزا
سيريل رامافوزا
Advertisements
توك شو
وجه رئيس جنوب افريقيا، سيريل راما فوزا، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ، لإدارتهما الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية - الروسية، معربا امتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، آملا فى ان تمثل هذه القمة التعاون والتنسيق والدعم للدول الافريقية

وأوضح وسيريل راما فوزا، خلال كلمته بالجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية - الروسية، أن هذه القمة تبين ان افريقيا تسير على خطى جيدة، مؤكدًا أن نجاح هذه المنطقة مرهون وحماية التجارة الدولية والدول الافريقية تعمل معا لاستثمارات والطاقة والتنقيب عن الثروات الطبيعية، مشيرا إلى انه لابد أن تترجم على أرض الواقع .

وأشار سيريل راما فوزا، إلى ان الاقتصاديات العديدة من دول العالم تسعى لتحسين أوضاع المعيشة ولكن هناك مخاطر للنزاع على الحدود والإرهاب ونريد ان ننشاد روسيا للدعم فى الجهود المبذولة ومتأكدوين ان هذه الشراكة سوف تعمل على تعميق علاقاتنا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيادة الرئسي السيسي.. القمة الروسية الإفريقية تنطلق في سوتشي اليوم

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسى مقر بدء القمة المصرية الروسية فى سوتشى

بقيادة الرئيس السيسي..انطلاق القمة الروسية الإفريقية..فيديو

السيسى وبوتين يصلان لمقر الجلسة الافتتاحية لمنتدى روسيا وأفريقيا.. فيديو

حامد فارس: أفريقيا تمتلك ثقلا اقتصاديا

مستقبل وطن: القمة الأفريقية الروسية عكست العلاقات الوثيقة بين السيسى وبوتين

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. سبب غياب اليسا عن مظاهرات لبنان.. واحمد حلمي يدعم مشروع ابنته لي لي الجديد

كنا نتمنى لقاء مرتضى منصور.. علي الكعبي يكشف تفاصيل زيارة وفد نادي العين للزمالك ..فيديو

بـ 2جنيه فقط.. وصفة مجربة تخلصك من الزوائد الجلدية

هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردا؟

أسيست وهدف عالمي.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام جينك في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

حضور وزير الرياضة.. مرتضى منصور يكشف عن خطته لدعم الزمالك أمام جينيراسيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

لكزس LF-30 الاختبارية تكشف نفسها بتصميم خيالى .. صور