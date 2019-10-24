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منوعات

تفاصيل نجاة طائرة بوينج عملاقة من التحطم.. توقف محركها فى الجو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
صدى البلد
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كريم جمال
فجأة وبدون اى مقدمات تذكر توقف محرك الطائرة العملاقة من طراز بوينج 737 وهى فى الجو، لتنطلق صرخات الرعب من الركاب الذين كانوا على بعد لحظات من الموت، وظلوا يصلون من أجل النجاة وعدم تحطم الطائرة.

وبحسب صحيفة إكسبرس البريطانية، فإن الطائرة كانت متجهة من جمهورية الدومنيكان إلى ولاية ميامى الأمريكية، وفجأة توقف أحد محركيها عن العمل تمامًا وهى فى الجو.

وظل الرعب يسيطر على الطائرة لمدة 30 دقيقة كاملة، حتى نجح طاقة الطائرة فى السيطرة على مستوى تحليق الطائرة، بينما عكف المسافرون على الصلاة والدعاء.

وهو الأمر الذى أوضحه مقطع الفيديو المصور من داخل الطائرة، حيث الدعاء والصلاة بالدموع الشديدة من قبل ركاب الطائرة، التى لولا القدر لكانت منكوبة.

واضطر قائد الطائرة للعودة إلى مطار الإقلاع، والهبوط بالطائرة مجددًا خوفًا من تفاقم المشكلة وهى فى الجو.

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