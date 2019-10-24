الرئيس الروسي: منحة لـ 1080 طالبا وتدريب 17 ألفا من كوادر أفريقيا.. فيديو

أكد الرئيس الروسي فيلادمير بوتين أن التعاون بين روسيا والدول الأفريقية سيكون في كثير من المجالات وأنه سيتم تنويع التجارى لتصدير الخامات موضحا أن الشركات الروسية والتي عملت بالقارة الاقفريقية لفترة طويلة قامت باستخراج الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز باستخدام التقنيات الحديثة.



وأضاف الرئيس الروسي خلال كلمته فيجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية أنه تم طرح أفكار جديدة خلال المشاركات السابقة والتي تعكس التعاون الاقتصادى والتجارى واهمية تدريب الكوارد فهناك 17 الف افريقى بروسيا كما أنه سيتم تقديم منحة لنحو 1080 طالبا أفريقيا.



وتابع الرئيس الروسي أنه تم تعزيز التعاون فى مجال الصحة والرعاية الصحية فتم إنشاء مركز الدراسات والأبحاث للامراض الوبائية ومكافحتها.



واشار الرئيس الروسي أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الإقتصادية ومفوضية الإتحاد الأفريقي وسيكون هناك تعاون كبير بين روسيا وأفريقيا وستتواجد شراكات كبيرة.