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اقتصاد

قطاع السيارات يدفع أسهم أوروبا للارتفاع

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
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رويترز
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدعومة بقطاع السيارات بعد أرباح إيجابية من دايملر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية واجتماعا بشأن أسعار الفائدة للبنك المركزي في منطقة اليورو لاستقاء مؤشرات عن متانة التكتل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، مع تسجيل أسهم شركات السيارات لأداء يفوق أداء سائر السوق الأوسع بمكاسب بلغت 1.6%.

وارتفع سهم دايملر 4% بعد إعلان الشركة عن زيادة ثمانية بالمئة في أرباح التشغيل في الربع الثالث، وزاد سهما مصنعي السيارات الآخرين بي.إم.دبليو ومجموعة بي.إس.إيه بين 1 و2%.

وفي المقابل، هوى سهم نوكيا لتصنيع معدات الاتصال20% بعد خفض الشركة توقعات أرباحها السنوية لعامي 2019 و2020، مما دفع مؤشر هلسنكي للنزول بأكثر من 2%.

ويتابع المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو في المجمل التي تصدر بين الساعة 0715 و0800 بتوقيت جرينتش، وإعلان سياسات البنك المركزي الأوروبي.
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