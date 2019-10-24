محافظ القليوبية: إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي مشروع قومي عملاق

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يعد أحد أهم المشروعات القومية لخدمة مواطني القليوبية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع لجنة من جهاز الخدمة الوطنية برئاسة العميد ممدوح زوام والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها لإعداد الترتيبات النهائية لوضع حجر الأساس خلال الأيام القليلة القادمة لمستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد على مساحة ٩٥٠٠ متر، وقد تم الإتفاق على موعد الأسبوع القادم لعرض المخطط التفصيلي ووضع جميع المقترحات قبل وضع حجر الأساس وبداية الأعمال.



وأشار محافظ القليوبية الى أن مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يعد صرحا طبيا متميزا لخدمة أهالي القليوبية ويتفق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية لتحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .



واكد عبدالحليم أن المحافظة كان لها نصيب وجزء كبير من المشاريع العملاقة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن كان ينقصنا إنشاء مستشفى كبير تستوعب جميع الحالات الكثيرة المترددة على المستشفى الجامعى والمستشفيات الأخرى بالمحافظة، وحان الوقت الآن للبدء في هذا المشروع القومي العظيم والذي سوف يقدم للمواطنين بالقليوبية خدمة طبية جليلة هم في أمس الحاجة إليها.



وفي سياق متصل أشار المحافظ إلى أن جامعة بنها تضم خبراء وقامات علمية كبيرة ولا بد من استثمار هذه الخبرات في إنشاء مستشفى جديد ليكون إضافة لما تقدمه جامعة بنها لخدمة المجتمع المحلي، مؤكدا أن مشروع المستشفى التخصصي الجديد لا يهدف للربح ولكن يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى فضلا عن دوره في نقل الخبرات العلمية المتميزة والاستفادة من أساتذة كلية الطب بالجامعة