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عدم استقرار الطقس.. السيول تتسبب في وفاه مزارع وابنته بوسط سيناء.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد أن الامطار الغزيرة ليست مرتبطة بالشتاء فقط مؤكدا أن فصل الخريف هو فصل التقلبيات الجوية وما مر من فصل الخريف هو شهر واحد فقط.

وأضاف مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد عبر فضائية tenأن الهيئة العامة للأرصاد قد أكدت على وجود موجة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية والتي بدأت من يوم الإثنين الماضي وتستمر حتى السبت القادم.

وتابع مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد أن الأمطار الغزيرة امتدت لشمال الصعيد وعلى بعض محافظات الوجه البحري مشيرا إلى ان السيول بوسط سيناء قد تسببت في وفاه مزارع وابنته. 

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة سجلت اليوم 25 درجة مئوية وستنخفض غدا على محافظة القاهرة وستسجل 24 درجة مئوية، مؤكدا ضرورة متابعة المواطنين للنشرة الجوية باستمرار للتعرف على التغيرات الكبيرة والحادة خلال هذه الفترة.
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