7 ميداليات وكأس الأفضل في الأنشطة العلمية.. حصاد عين شمس في أسبوع شباب الجامعات

حصدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خمس ميداليات ذهبية وواحدة فضية وأخرى برونزية، وذلك خلال مشاركة وفد من طلاب الجامعة بأسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول الذي استضافته جامعة أسوان في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري.





وأكد الدكتور محمود المتيني أن جامعة عين شمس حرصت على توفير كافة سبل الدعم و التأهيل لأبنائها الطلاب المشاركين بالمسابقات ليكونوا خير سفراء لجامعتهم ووطنهم، خاصة في ظل أهمية هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى على مستوى القارة السمراء وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وكذلك إعلان محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019 .





وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن طلاب الجامعة نجحوا في الحصول على المركز الأول في سباق 100 متر سباحة حرة و مركز أول في سباق 100 متر سباحة صدر بميداليتين ذهبيتين كانتا من نصيب الطالب جون مرقص عبده بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، بالإضافة إلى المركز الأول فى الاختراعات والابتكارات بميدالية ذهبية للطالب محمد فتحي محمد رزق الفرقة الثالثة كلية الهندسة، وكذلك المركز الأول و الميدالية الذهبية للطالب عمر جمال عبد العزيز الفرقة الرابعة كلية الحاسبات و المعلومات وذلك فى مجال البرمجيات بفكرة تطبيق إلكتروني عن تنشيط السياحة في مصر ، و المركز الأول فى المسابقة الفنية للأفلام القصيرة ،حيث جاءت الميدالية الذهبية من نصيب الطالبة أمل أشرف أحمد عبد الله الفرقة الثالثة كلية الآداب ، إلى جانب المركز الثانى بميدالية فضية فى مجال التصوير الضوئي للطالبة جهاد خالد نوح على ، و المركز الثالث بميدالية برونزية فى مجال التصوير الزيتى للطالبة أسماء عبد الحميد عبد الرحمن بكلية التربية النوعية ، فضلًا عن حصول النشاط العلمي علي كأس أفضل جامعة في الأنشطة العلمية.





وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى أن الجامعة تحرص على المشاركة في مختلف المحافل والفاعليات الطلابية داخل مصر وخارجها ،بما يثقل من شخصية الطالب ويجعله قادرًا على اكتساب العديد من الخبرات والمهارات التي تؤهله لخوض الحياة عقب التخرج.





وأضاف أن إدارة الجامعة تعمل على ترسيخ فكرة المشاركة لدى الطلاب بغض النظر عن طبيعة الأنشطة التى يمكنهم الانخراط بها داخل الجامعة، وإنما بهدف أن تكون مشاركتهم أسلوب حياة بالنسبة لهم.