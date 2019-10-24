نصار: الخبرات الروسية وموارد أفريقيا ركيزة أساسية لإنشاء صناعات مشتركة

اكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اهمية الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية المتطورة واستغلال الموارد الطبيعية الافريقية الضخمة في إنشاء صناعات روسية افريقية مشتركة تلبي احتياجات القارة الافريقية وتصدر الفائض للاسواق الاقليمية والعالمية.



وأشار وزير التجارة والصناعة الي امكانية إنشاء المزيد من المناطق الصناعية الروسية بالقارة الافريقية تتضمن مختلف الصناعات الروسية وذلك علي غرار المنطقة الصناعية الروسية في مصر.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير التجارة والصناعة في جلسة "آفاق جديدة للتعاون بين روسيا وافريقيا ... فرص إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالقارة الافريقية علي غرار المنطقة الصناعية الروسية في مصر " وذلك في اطار فعاليات قمة " روسيا- افريقيا " والمنعقدة بمدينة سوتشي الروسية خلال يومي من 23-24 اكتوبر الجاري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



شارك بفعاليات تلك الجلسة نائبة رئيس مجلس ادارة بنك التصدير والاستيراد الافريقي واندريه سليبنيف الرئيس التنفيذي لمركز الصادرات الروسي والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس



ولفت وزير التجارة والصناعة الي اهمية المناطق الصناعية في تطوير منظومة الانتاج وسد ثغرات الانتاج والتوزيع وتقليل تكلفة النقل اللوجيستي والتكاليف الفنية بالاضافة الي دعم البعد الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل الي جانب تنمية الاقتصاديات القومية لدول القارة الافريقية ، مشيرا الي ان انشاء المناطق الصناعية الروسية بالقارة الافريقية يسهم في تعزيز استثمارات القطاعين العام والخاص والنفاذ الي اسواق خارجية جديدة



ونوه وزير التجارة والصناعة الي اهمية تشجيع مشاركة دوائر الاعمال الروسية بمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشيرا الي ان قطاع التعدين والصناعات القائمة عليه يعد أحد أهم القطاعات التي يمكن استغلالها في تدشين صناعات افريقية روسية متطورة تلبى احتياجات السوق الافريقي وتصدر للاسواق العالمية .



واستطرد وزير التجارة والصناعة ان هناك فرصًا ضخمة للتعاون بين روسيا ودول القارة الافريقية في مجالات النقل والبنية الاساسية وتصنيع القطارات والشاحنات وإنشاء خطوط السكك الحديدية خاصة فى ظل الاهتمام البالغ لحكومات الدول الإفريقية بتطوير البنية التحتية.