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فن

إحنا نعمل أنت تقلد.. رسالة غامضة من ريم البارودي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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آيه عاطف
نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للوحة مكتوبا عليها "احنا نعمل انت تقلد.. انت تقلد احنا نجدد".

ولم توضح ريم البارودي مقصدها من هذه الرسالة الغامضة، خاصة أنها اعتادت نشر العديد من الرسائل ذات المغزى دون أن تحدد صاحبها، وهو ما يضع الكثير من متابعيها في حيرة.

من أشهر رسائل ريم البارودي لوحة نشرتها على حسابها مكتوبا عليها "لو مش حاسس انك ظلمتني.. يبقى نأجلها لوقفتنا قدام ربنا" واصفة هذه الجملة بـ العظيمة.

ويربط المتابعون عادة بين معظم رسائل ريم البارودي وطليقها الفنان أحمد سعد، رغم أن كثيرا من هذه الرسائل لا علاقة له بها بالفعل.
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