Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2031 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 16951 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 5270 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

يتحرش بالمجندات.. استقالة جنرال إسرائيلي كبير بسبب فضائح جنسية (+18)

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

بدء لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش أعمال القمة الروسية - الأفريقية بـ سوتشي

نجم الأهلي يكشف سر انضمام محمد عنتر للزمالك بدلا من القلعة الحمراء

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

بدون إيحاءات.. ظهور غير متوقع لـ ياسمين صبري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

لكزس LF-30 الاختبارية تكشف نفسها بتصميم خيالى .. صور