ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2031 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 16951 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 5270 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 529 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1401 نقطة.



