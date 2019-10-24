الـ var يلغي هدفا صحيحا في دورى أبطال اوروبا بداعي التسلل.. فيديو وصور

ألغت تقنية الفار هدف لفريق اياكس امستردام الهولندي أمام فريق تشيلسي أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .



وحسب تقرير لـ bein sport فإن الـ var ألغى الهدف بداعي التسلل إلا أن مهاجم اياكس كان في موضع بعيد عنه في وقت خروج الكرة وتقنية الفيديو ألغت الهدف بعد خروج الكرة من قدم زميله .



وحقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على منافسه اياكس الهولندي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب أمستردام أرينا .



ويحتل فريق تشيلسي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بينما جاء اياكس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .



