Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الـ var يلغي هدفا صحيحا في دورى أبطال اوروبا بداعي التسلل.. فيديو وصور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
هدف اياكس الملغي
هدف اياكس الملغي
Advertisements
عبدالله هشام
ألغت تقنية الفار هدف لفريق اياكس امستردام الهولندي أمام فريق تشيلسي أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

وحسب تقرير لـ bein sport فإن الـ var ألغى الهدف بداعي التسلل إلا أن مهاجم اياكس كان في موضع بعيد عنه في وقت خروج الكرة وتقنية الفيديو ألغت الهدف بعد خروج الكرة من قدم زميله .

وحقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على منافسه اياكس الهولندي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب أمستردام أرينا .

ويحتل فريق تشيلسي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بينما جاء اياكس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط .

الـ var يلغي هدفا صحيحا في دورى أبطال اوروبا بداعي التسلل.. فيديو وصور
الـ var يلغي هدفا صحيحا في دورى أبطال اوروبا بداعي التسلل.. فيديو وصور
Advertisements

ترشيحاتنا

عدم استقرار الطقس.. السيول تتسبب في وفاه مزارع وابنته بوسط سيناء.. فيديو

صلاتي متقطعة فكيف أواظب على أدائها؟

نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. رانيا يوسف تكشف عن أمور شخصية في حياتها

رغم انتقادات المتابعين.. مي عمر تواصل ارتداء الفساتين القصيرة

إحنا نعمل أنت تقلد.. رسالة غامضة من ريم البارودي

هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جلد أسود.. مي سليم في إطلالة جديدة على انستجرام

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات