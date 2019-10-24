Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تشارك بـ مهرجان السينما وصناعة الطيران المنعقد في روسيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
Advertisements
نورهان خفاجي
شاركت مصر للطيران في مهرجان Vip Film festival للأفلام السينمائية، المقام في روسيا، ويهدف لتوثيق العلاقة بين صناعة السينما العالمية، وصناعة الطيران حول العالم، واستخدام الطيران كوسيلة للتنقل بين الدول حول العالم، ومشاركة أحداث متعلقة بالطائرات والمطارات داخل العديد من الأفلام العالمية.

شارك في المهرجان ٦٠ شركة طيران عاملة في روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى فلاديمر بروسكورين، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي بروسيا (IATA)، وممثلي العديد من كبرى شركات السياحة العاملة في روسيا، وممثل مصر للطيران وليد أمين، مدير مكتب موسكو.

وتعد تلك المهرجانات والأحداث من وسائل التواصل الجيدة بين شركات الطيران وبعضها وشركات السياحة لتوطيد علاقات الشراكة مع ممثلي المبيعات لشركات السياحة، كما تساهم في الدفع بزيادة المبيعات والتواجد بالأسواق العالمية.
مصر للطيران تشارك بـ مهرجان السينما وصناعة الطيران المنعقد في روسيا
مصر للطيران تشارك بـ مهرجان السينما وصناعة الطيران المنعقد في روسيا
مصر للطيران تشارك بـ مهرجان السينما وصناعة الطيران المنعقد في روسيا
Advertisements

ترشيحاتنا

من الأحق بشارة كابتن المنتخب محمد صلاح أم أحمد فتحي؟.. نجم الأهلي يجيب

اخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد محمود بعد إصابته.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. حازم إمام يتجه للتدريب

موعد مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي والقنوات الناقلة

للمالك والمستأجر.. ماذا يعني تحرير عقد الشقة من الإيجار القديم للقانون المدني

الأرصاد تحذر من اضطراب الحالة الجوية: فرص سقوط الأمطار في تزايد.. فيديو

حبيب الملايين.. إسماعيل يوسف يوجه رسالة لـ طارق حامد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جلد أسود.. مي سليم في إطلالة جديدة على انستجرام

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات