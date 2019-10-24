مصر للطيران تشارك بـ مهرجان السينما وصناعة الطيران المنعقد في روسيا

شاركت مصر للطيران في مهرجان Vip Film festival للأفلام السينمائية، المقام في روسيا، ويهدف لتوثيق العلاقة بين صناعة السينما العالمية، وصناعة الطيران حول العالم، واستخدام الطيران كوسيلة للتنقل بين الدول حول العالم، ومشاركة أحداث متعلقة بالطائرات والمطارات داخل العديد من الأفلام العالمية.



شارك في المهرجان ٦٠ شركة طيران عاملة في روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى فلاديمر بروسكورين، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي بروسيا (IATA)، وممثلي العديد من كبرى شركات السياحة العاملة في روسيا، وممثل مصر للطيران وليد أمين، مدير مكتب موسكو.



وتعد تلك المهرجانات والأحداث من وسائل التواصل الجيدة بين شركات الطيران وبعضها وشركات السياحة لتوطيد علاقات الشراكة مع ممثلي المبيعات لشركات السياحة، كما تساهم في الدفع بزيادة المبيعات والتواجد بالأسواق العالمية.