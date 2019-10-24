رئيس جامعة أسوان: إطلاق منصة إلكترونية للتواصل مع الأشقاء في أفريقيا

تستكمل جامعة أسوان أنشطتها وفعالياتها المتنوعة التى تنظمها ضمن إستضافة الجامعة لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول الذى يقام في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى.
وفى هذا الصدد أكد الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة بأفريقيا على موقع الجامعة الرسمى لتحقيق أكبر قدر من التواصل والتعاون مع أشقائنا فى القارة السمراء خلال الفترة القادمة وذلك فى ظل النجاح الكبير الذى تحقق من تنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول.
وقال أحمد غلاب بأن أسبوع الجامعات الإفريقية بأسوان يعتبر إنطلاقة قوية للتعاون العلمى والبحثى والثقافى والرياضى بين أبناء القارة الأفريقية ، متمنيًا أن يقام هذا الأسبوع سنويًا وتتبناه إحدى الجامعات الأفريقية خلال الدورة القادمة.
وتقدم الدكتور أحمد غلاب بالشكر الجزيل لشركاء النجاح فى تنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية والذى لاقى صدى كبير وواسع فى ظل المشاركة الكبيرة من ممثلى 21 جامعة أفريقية و24 جامعة مصرية.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان أنه سيتم تنظيم مؤتمر لشباب الباحثين الأفارقة خلال العام المقبل من أجل إعطاء فرصة للباحثين في قارة أفريقيا لكى يعرضوا أبحاثهم وأفكارهم لحل مشكلات القارة والنهوض بها ، كما نتطلع أيضًا إلى إقامة برلمان لشباب أفريقيا ليكون منبر يعبر به شباب أفريقيا عن أمالهم وتطلعاتهم.
وأشار الدكتور عبد الرحمن عبدالباسط إلى أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية كان حلما يراودنا منذ بضعة شهور وأصبح حقيقة علي أرض الواقع بجهود المخلصين من أبناء جامعة أسوان وبمعاونة العديد من الوزارات والهيئات مثل وزارة التعليم العالى ووزارة الشباب والرياضة والثقافة والأثار ومحافظة أسوان وجامعة الأزهر الشريف.
هذا ويشارك في حضور الفعاليات كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالرحمن عبد الباسط المنسق العام للأسبوع ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء التحكيم باللجان المختلفة، وعدد من الفنانين وأعضاء الوفود الإفريقية والمصرية، وسط مشاركة لفرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة المصرية.