رئيس جامعة أسوان: إطلاق منصة إلكترونية للتواصل مع الأشقاء في أفريقيا

تستكمل جامعة أسوان أنشطتها وفعالياتها المتنوعة التى تنظمها ضمن إستضافة الجامعة لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول الذى يقام في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى.





وفى هذا الصدد أكد الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة بأفريقيا على موقع الجامعة الرسمى لتحقيق أكبر قدر من التواصل والتعاون مع أشقائنا فى القارة السمراء خلال الفترة القادمة وذلك فى ظل النجاح الكبير الذى تحقق من تنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول.





وقال أحمد غلاب بأن أسبوع الجامعات الإفريقية بأسوان يعتبر إنطلاقة قوية للتعاون العلمى والبحثى والثقافى والرياضى بين أبناء القارة الأفريقية ، متمنيًا أن يقام هذا الأسبوع سنويًا وتتبناه إحدى الجامعات الأفريقية خلال الدورة القادمة.