وزير قطاع الأعمال: التطبيق التجريبي لمنظومة تجارة القطن نجح بشهادة الجميع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمتابعة موقف عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال من بينها مشروع "جسور"، ومنظومة تجارة الأقطان، كما تم استعراض موقف التعاون مع الجانب الصيني لإقامة مصنع للسيارات الكهربائية في مصر.



وخلال الاجتماع، أوضح وزير قطاع الأعمال أنه يتم تطبيق المنظومة تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف لموسم 2019، والتي أقرتها اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة.



وتعمل المنظومة الجديدة على مواجهة السلبيات في النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية في عملية البيع، وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين، وتولت إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إدارة 17 مركزا لتجميع الأقطان من المزارعين في الفيوم وبني سويف تم تحديد مواقعها وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن.



وقال الوزير: "يضمن النظام الجديد لتجارة القطن سعرا عادلا للمزارعين، وذلك من خلال إجراء مزادات علنية على الأقطان، ويتم فتح المزاد بسعر أساسي يمثل متوسط السعر العالمي للقطن، كما يحصل المزارع على 70% من ثمن المحصول فور انتهاء المزاد من قبل الشركة الراسي عليها المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب".



وأضاف الوزير أن التطبيق التجريبي لمنظومة تجارة القطن نجح بشهادة الجميع، وأن القطن الذى تم تجميعه أفضل من حيث الجودة بمراحل من تجارب الأعوام السابقة.

