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مرأة

بـ فستان جلد أسود.. مي سليم في إطلالة جديدة على انستجرام

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:30 ص
مى سليم
مى سليم
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة مي سليم عبر قصتها على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، ، صورة لها.

وظهرت مي سليم في الصورة بفستان أنيق جلد أسود، بسستة من الأمام، وبأكمام، وأكملت اطلالتها بتسريحة شعر انسيابية، وخصلات مندسلة على الكتفين، واضعة نظارة شمس سوداء،وبعض اللمسات البسيطة والهادئة من المكياج.

لم تتكلف مي كثيراً فى أرتداء الإكسسورات واكتفت بارتداء أقراط ذات الحجم الكبير فى أذنيها، واضعة مانيكير الأظافر باللون الأحمر.

وميزت إطلالة مي قوامها المتناسق وتمتعها بالرشاقة.
مى سليم مى سليم
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