رئيس تشاد: روسيا لها دور كبير في حركات التحرر بالقارة الأفريقية.. فيديو

أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو أن دور روسيا كبير في حركات التحرير بالقارة الأفريقية موضحاً أن روسيا لعبت دورًا كبيرًا في فترة الستينيات من القرن الماضي في تحرير الدول الأفريقية من الاستعمار.





وأضاف الرئيس التشادي خلال كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية أنه سيكون هناك منح دراسية للطلاب الافارقة لاستكمال دراستهم بالجامعات الروسية إضافة إلى وجود تعاون فى العديد من المجالات التي تساهم فى تعزيز التعاون وتحقيق التنمية.





وتابع الرئيس التشادي أن افريقيا تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وهى فرصة سانحة لوجود العديد من الامكانيات والتي توفر كل الضمانات للمستثمرين الروس مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تعمل على نقل الكفاءات والتكنولوجيا من أجل المساهمة فى تعزيز اقتصادنا.



