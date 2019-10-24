Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

«يعجبني وأعجبه وعلاقة خاصة».. هكذا وصف ترامب وكيم يونج علاقاتهما الغريبة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
كيم يونج وترامب
كيم يونج وترامب
Advertisements
محمد علي
كشف مسؤول كبير في كوريا الشمالية عن أنه توجد علاقة خاصة تجمع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك عقب تصريحات متبادلة في أوقاتٍ مختلفة بين الرجلين، وفقًا لتقارير صحفية.

ولا تزال تأمل كوريا الشمالية في عقد اتفاق بشكل مباشر مع تارمب بشأن برامجها النووية، رغم تمسك واشنطن بتخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها قبل رفع العقوبات.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، قال المستشار في وزارة الخارجية كيم كاي جوان إنه التقى الزعيم الكوري الشمالي قبل بضعة أيام، وقال له إن العلاقة بينه وبين الرئيس ترامب خاصة.

ويأتي التقرير بعد أيام على تصريحات لترامب عن كيم قال فيها: "يعجبني وأعجبه، نتفق معًا. أحترمه ويحترمني".

وتحاول كوريا الشمالية استغلال العلاقة بين كيم وترامب للحصول على تنازلات في محادثات الملف النووي، وكانت بيونج يانج قد أشادت بـالشجاعة الاستثنائية لترامب مع إصرارها مرارًا على أن تأتي واشنطن بأسلوب جديد قبل نهاية العام.
Advertisements

ترشيحاتنا

اعتاد الحلف بالله كذبا ويريد التوبة.. شاهد تعليق علي جمعة

حبيب الملايين.. إسماعيل يوسف يوجه رسالة لـ طارق حامد

اهم الاخبار.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها بـ هوت شورت.. القصة الكاملة لمعلمة مصرية تسببت في وفاة طفل كويتي

بدون إيحاءات.. ظهور غير متوقع لـ ياسمين صبري

إحنا نعمل أنت تقلد.. رسالة غامضة من ريم البارودي

نجم الأهلي يكشف سر انضمام محمد عنتر للزمالك بدلا من القلعة الحمراء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جلد أسود.. مي سليم في إطلالة جديدة على انستجرام

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات