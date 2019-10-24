«يعجبني وأعجبه وعلاقة خاصة».. هكذا وصف ترامب وكيم يونج علاقاتهما الغريبة

كشف مسؤول كبير في كوريا الشمالية عن أنه توجد علاقة خاصة تجمع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وذلك عقب تصريحات متبادلة في أوقاتٍ مختلفة بين الرجلين، وفقًا لتقارير صحفية.



ولا تزال تأمل كوريا الشمالية في عقد اتفاق بشكل مباشر مع تارمب بشأن برامجها النووية، رغم تمسك واشنطن بتخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها قبل رفع العقوبات.



وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، قال المستشار في وزارة الخارجية كيم كاي جوان إنه التقى الزعيم الكوري الشمالي قبل بضعة أيام، وقال له إن العلاقة بينه وبين الرئيس ترامب خاصة.



ويأتي التقرير بعد أيام على تصريحات لترامب عن كيم قال فيها: "يعجبني وأعجبه، نتفق معًا. أحترمه ويحترمني".



وتحاول كوريا الشمالية استغلال العلاقة بين كيم وترامب للحصول على تنازلات في محادثات الملف النووي، وكانت بيونج يانج قد أشادت بـالشجاعة الاستثنائية لترامب مع إصرارها مرارًا على أن تأتي واشنطن بأسلوب جديد قبل نهاية العام.