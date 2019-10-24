لخدمة الإسكان الاجتماعي.. إنشاء مدرسة في العاشر من رمضان بسعة 42 فصلا

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة بسعة 42 فصلًا بمنطقة غرب الحى العاشر بالمدينة، وتم التسليم المبدئي لها، تمهيدًا لتشغيلها لخدمة سكان الحي، وذلك في إطار المشروعات الخدمية بالمدينة.



وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم بناء المدرسة في فترة زمنية قصيرة، مضيفًا أنه تم تنفيذ المدرسة بأعلى جودة، وبتشطيبات ممتازة لخدمة الطلاب بالمنطقة، وأن جهاز المدينة كان في سباق مع الزمن للانتهاء من مراحل البناء والتشطيبات للمشروع في المواعيد المقررة وبجودة عالية، ولتحقيق الاستفادة للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان.



وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الاستلام أشادت بالمستوى العالي في التنفيذ وجودة التشطيبات للمدرسة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المدرسة تحت إشراف هندسي من جهاز المدينة، وأن الجهاز لا يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.