Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انتظمت الدراسة وغاب الموظفون.. استقرار الطقس وسيولة مرورية في القليوبية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:15 ص
حالة الطقس في القليوبية
حالة الطقس في القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شهدت محافظة القليوبية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وسيولة مرورية على جميع الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ولم تتلق غرفة العمليات أى بلاغات بوقوع حوادث مرورية أو غيرها.

من ناحية ناحية أخرى شهدت المدارس على مستوى المحافظة انتظاما وحضورا من الطلاب والمدرسين بعد قرار العودة لها اليوم، كما شهدت كليات جامعة بنها حضور الطلاب في المحاضرات وفقا للجداول المعلنة، فيما شهدت بعض المصالح الحكومية والخدمية غياب عدد محدود من العاملين تخوفا من تقلب الأحوال الجوية.

في سياق متصل انتهت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن من شفط تجمعات مياه الامطار داخل الانفاق وأسفل الكبارى وعلى جانبى الطرق الرئيسية بعد سقوطها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع حالة الطوارئ..ارتباك الحركة المرورية في القليوبية بسبب الأمطار..صور

شفط مياه الأمطار أسفل الأنفاق وكبارى القليوبية.. صور

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة بمدارس جنوب وغرب بورسعيد

بعد غرق الشوارع والأنفاق.. استمرار شفط مياه الأمطار بالقليوبية.. صور

ترشيحاتنا

عدم استقرار الطقس.. السيول تتسبب في وفاه مزارع وابنته بوسط سيناء.. فيديو

السيسي يدعو بوتين لحضور منتدى أسوان للسلام والتنمية.. فيديو

حضور وزير الرياضة.. مرتضى منصور يكشف عن خطته لدعم الزمالك أمام جينيراسيون

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

بـ فستان شيفون.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة ..صور

نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. رانيا يوسف تكشف عن أمور شخصية في حياتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جلد أسود.. مي سليم في إطلالة جديدة على انستجرام

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات