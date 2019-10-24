انتظمت الدراسة وغاب الموظفون.. استقرار الطقس وسيولة مرورية في القليوبية

شهدت محافظة القليوبية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وسيولة مرورية على جميع الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ولم تتلق غرفة العمليات أى بلاغات بوقوع حوادث مرورية أو غيرها.



من ناحية ناحية أخرى شهدت المدارس على مستوى المحافظة انتظاما وحضورا من الطلاب والمدرسين بعد قرار العودة لها اليوم، كما شهدت كليات جامعة بنها حضور الطلاب في المحاضرات وفقا للجداول المعلنة، فيما شهدت بعض المصالح الحكومية والخدمية غياب عدد محدود من العاملين تخوفا من تقلب الأحوال الجوية.



في سياق متصل انتهت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن من شفط تجمعات مياه الامطار داخل الانفاق وأسفل الكبارى وعلى جانبى الطرق الرئيسية بعد سقوطها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

