رئيس الكونغو: نحتاج لتمويل مشروعات الغاز والبترول فى الدول الأفريقية.. فيديو

قال رئيس الكونغو، دنيس ساسو أنغيسو، إنه وفقًا للأجندة الأفريقية 2063، فإن أفريقيا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية والإمكانيات، خاصة فى مجال الطاقة والمواصلة والاتصالات، لافتًا إلى أن أفريقيا تتصدى لكل التعقيدات التى تواجهها.



وأضاف رئيس الكونغو، خلال كلمته بالجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية – الروسية، أنه "أمام كل هذه التعقيدات أمام تحقيق المشروعات، علينا أن نسرع تحقيق الاندماج الاقتصادى على المستوى الإقليمى وإيجاد حلول ترتكز على الطموحات المشتركة.



وتابع: "نهدف إلى تحقيق المساندة وتوفير التمويل اللازم على المدى الطويل، كما اطمئن شركاءنا أن إحلال الأمن والاستقرار فى القارة الأفريقية يعد موضعا ذا أهمية لنا، ونقوم بوضع مشروعات هامة للغاية ويعكس رغبة مشتركة من قبل أفريقيا وروسيا في تعزيز التعاون وتحقيق التقدم".



واستطرد: "نسعى إلى إقامة مشروعات بترولية والغاز والبنية التحتية، وهذه مسألة ذات أولوية لنا وستكون لها نتائج مثمرة وجاذبة للاستثمار، وسنقوم بتوفير ميزانية لازمة لهذا المشروع، ونحن بحاجة لتمويل مشروعات الغاز والبترول فى عدد من الدول الأفريقية".

