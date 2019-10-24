وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح احتفالات السادس من أكتوبر بالإسماعيلية.. ويقود ماراثونا رياضيا.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات احتفالات أكتوبر بالإسماعيلية

وزير الشباب والرياضة يقود ماراثونا للدراجات احتفالا بذكرى السادس في أكتوبر

وزير الرياضة يوجه رسالة إلى القوات المسلحة في ذكرى انتصار أكتوبر المجيد

وزير الرياضة يشيد بمشروع الأنفاق الجديدة بمدينة الإسماعيلية

وزير الشباب والرياضة يقود ماراثونا للدرجات

وزير الرياضة يوجه رسالة إلى القوات المسلحة

وزير الرياضة يشيد بمشروع الأنفاق الجديدة بمدينة الإسماعيلية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى الساعات المبكرة من صباح اليوم، الخميس، افتتاح فعاليات احتفالات ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات الوزارة.وقاد وزير الشباب والرياضة -فى بداية اليوم- ماراثونا للدراجات الهوائية انطلق من أنفاق الإسماعيلية الجديدة وصولًا إلى نهاية شرق القناة بمسافة 6 كيلو مترات بمشاركة نحو 250 شابا وفتاة، وعقب ذلك شارك فى ماراثون مشي بدأ من معدية 6 مرورًا بالنصب التذكارى وصولًا إلى غرب شرق القناة بمشاركة 1500 شاب وفتاة وصولًا لنادي الشاطئ.وتتضمن فعاليات الاحتفال إقامة مجموعة من الأنشطة الرياضية للشباب المشاركين، وفقرة فنية بالنصب التذكارى بمشاركة فرقة الفنون الشعبية، إضافة إلى جولة للمشاركين بقناة السويس الجديدة، وتنفيذ محاكاة لعبور القناة، ويُختتم اليوم بحفل تكريم أسر الشهداء من الجيش والشرطة، والمحاربين القدامي.وقال الدكتور أشرف صبحي: "كل التحية والتقدير لأبطال مصر من رجال القوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التى ظهرت خلالها بسالة الجندى المصري، وعزيمته، وشجاعته فى مواجهة العدو، وقدرته على تحقيق النصر، واستعادة الأرض والعزة والكرامة"، مثنيًا على تنوع الفعاليات التى يتضمنها الاحتفال بذكرى أكتوبر فى محافظة الإسماعيلية، والمشاركة المميزة من جانب الشباب بها؛ تأكيدًا على اعتزازهم بالوطن، وإعلاءً لقيم الولاء والانتماء.وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمشروع الأنفاق الجديدة بمدينة الإسماعيلية، والذى يعد أحد المشروعات القومية الكبرى التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على المشاركة فى تنظيم العديد من الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر فى مختلف المحافظات، ومشاركة أكبر عدد من الشباب والفتيات فى تلك الاحتفالات التى تتضن لقاءات تعرض أبرز الأعمال البطولية التى قام بها رجال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، ومجموعة من الأنشطة الفنية والفعاليات الرياضية تأكيدًا على أهمية نشر الرياضة داخل المجتمع، وإبراز دورها الإيجابي فى تكوين الشخصية الشابة القادرة على حمل لواء تنمية البلاد فى شتى المجالات.