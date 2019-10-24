Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

#الاهلاويه_سند.. جماهير الأهلى تبعث برسائل مؤثرة لـ محمد محمود بعد إصابته

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
محمد محمود
محمد محمود
Advertisements
منار نور
تعرض اللاعب محمد محمود للإصابة خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

قرر النادي الأهلي إرسال الأشعة الخاصة بلاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم محمد محمود إلى الطبيب الألماني للاطمئنان على حالته.

دشن عدد من جماهير الأهلى #الاهلاويه_سند_محمد_محمود ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.. قائلين:

اللهم اشفيه شفاءً لا يغادر سقما
#الاهلاويه_سند_محمد_محمود

إحنا وراك ♥
ربنا يشفيك وترجع أحسن م الأول ♥
#الاهلاويه_سند_محمد_محمود

ربنا يقومك بالسلامه وترجع احسن من الاول .. 😌😌
#الاهلاويه_سند_محمد_محمود

ربنا يشفيك ويصبرك ع الابتلاء ده كلنا معاك وفانتظارك تعود اقوي بإذن الله💪
#الاهلاويه_سند_محمد_محمود

ربنا معاك واحنا وراك
اصبر علي ما اصابك واحنا جمهور الاهلي معاك #الاهلاويه_سند_محمد_محمود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. رسائل جمهور الزمالك لـ مؤمن زكريا بعد الأزمة النفسية

#الأهلاوية_ضهر_زكريا .. ومغردون: هترجع احسن من الاول ياحراق

مؤمن زكريا وأزمته النفسية.. هكذا دعم نجوم الكرة لاعب الاهلي

عبد الله السعيد يوجه رسالة خاصة لـ مؤمن زكريا

بعد صدمة الأهلاوية.. رد فعل خالد الغندور على تجدد إصابة محمد محمود

تعليق مؤثر من أحمد حسن على إصابة محمد محمود لاعب الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

الأقوى من يتحمل الضربات.. نجم بيراميدز يوجه رسالة لـ محمد محمود

إحنا نعمل أنت تقلد.. رسالة غامضة من ريم البارودي

ريهانا تحضر عيد ميلاد حبيبها السابق دريك

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

#الاهلاويه_سند.. جماهير الأهلى تبعث برسائل مؤثرة لـ محمد محمود بعد إصابته

موعد مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جلد أسود.. مي سليم في إطلالة جديدة على انستجرام

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات