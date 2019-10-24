الاهلاويه_سند.. جماهير الأهلى تبعث برسائل مؤثرة لـ محمد محمود بعد إصابته

تعرض اللاعب محمد محمود للإصابة خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.



قرر النادي الأهلي إرسال الأشعة الخاصة بلاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم محمد محمود إلى الطبيب الألماني للاطمئنان على حالته.



دشن عدد من جماهير الأهلى #الاهلاويه_سند_محمد_محمود ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.. قائلين:



اللهم اشفيه شفاءً لا يغادر سقما

#الاهلاويه_سند_محمد_محمود



إحنا وراك ♥

ربنا يشفيك وترجع أحسن م الأول ♥

#الاهلاويه_سند_محمد_محمود



ربنا يقومك بالسلامه وترجع احسن من الاول .. 😌😌

#الاهلاويه_سند_محمد_محمود



ربنا يشفيك ويصبرك ع الابتلاء ده كلنا معاك وفانتظارك تعود اقوي بإذن الله💪

#الاهلاويه_سند_محمد_محمود



ربنا معاك واحنا وراك

اصبر علي ما اصابك واحنا جمهور الاهلي معاك #الاهلاويه_سند_محمد_محمود