بسبب الأمطار.. الطوارئ مستمرة في الآثار الإسلامية.. صور

وقد تمت إزالة المياه المتراكمة فى حدود الآثار وأسطحها لضمان سلامة هذه المنشآت.





وأكد الدكتور جمال مصطفى أن جميع الآثار في حالة جيدة ولم تتأثر سلبا بالأمطار.

تفقد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرو عموم المناطق الأثرية، جميع المناطق الأثرية التابعة للقطاع صباح اليوم، الخميس.جاء ذلك للوقوف على حالتها والتأكد من سلامتها عقب الأمطار الكثيفة التى تعرضت لها القاهرة الكبرى أمس الأول، الثلاثاء.وقال إن حالة الطوارئ ستظل قائمة بالتفاتيش المختصة وحتى الانتهاء من موجة الاضطرابات المناخية الحالية.