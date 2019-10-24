لمحاربة غزة ولبنان.. جيش الاحتلال يكثف استخدام الذخيرة الحية

كشف ضابط كبير في لواء "ناحال"، صباح اليوم، الخميس، أن الجيش كثف استخدامه للذخيرة الحية مؤخرًا في تدريباته التي تحاكي عمليات قتالية في مناطق سكنية مأهولة في غزة ولبنان.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية عن الضابط قوله إنه تم تحسين مستوى القتال للجنود خلال أوضاع إطلاق نار غير مريحة وقصف متبادل.



وأضاف أن التدريبات سابقًا كانت تعتمد على الرصاص المطاطي والذخيرة غير الحقيقية، لكن في الأسابيع الأخيرة تغيرت التدريبات وأصبحت تستخدم فيها الذخيرة الحية.



وأوضح الضابط أن جنود كل كتيبة أطلقوا 40 ألف رصاصة هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن كتيبتين تابعتين للواء "ناحال" هما أول من بدأتا التدريب في النقب هذا الأسبوع.



وتابع: "التدريبات هدفها زيادة الكفاءة لدى الجنود وتعزيز قدرته على الرماية الصحيحة".