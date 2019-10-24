من وراء تسريب فيديو اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس فيديو يظهر لحظة تهجم واعتداء نسرين شقيقة الفنانة زينة وبعض أقاربها على الفنان أحمد عز، أثناء جلوسه في مطعم بأحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.



وتساءل كثيرون عن سبب انتشار هذا الفيديو أمس على كل المواقع، ومن وراء تسريبه، خاصةً أن الحادثة قديمة ومرت عليها عدة أسابيع.



ورأى كثيرون من رواد السوشيال ميديا أن أحمد عز هو المستفيد الأول من ظهور هذا الفيديو، لأنه يؤكد صدق روايته، من أنه تعرض لاعتداء من شقيقة زينة وبعض أقاربها، كما قال لاحقا في محضر رسمي، وهو ما يثبت صحته من هذا الفيديو.



أما عن سبب تسريب الفيديو، الذي تم تصويره من كاميرا الفندق، فهو بعض الهجوم الذي يتعرض له أحمد عز حاليا، رغم نجاح فيلم "الممر" الذي قدم من خلاله واحدا من أعظم أدواره، مجسدا إحدى بطولات الجيش المصري، وهو الهجوم الذي تشنه عليه بعض المدافعات عن حقوق المرأة، متمنيات منه أن يصبح بطلا في الواقع، كما على الشاشة، ويعترف بتوأمه من زينة، التزاما بحكم المحكمة.



تسريب هذا الفيديو يوضح المعتدي بشكل مؤكد، ويوضح أن أحمد عز لم يتجه لشقيقة زينة، وأنه لم يكن يعرفها أصلا، ما يثير التساؤلات حول عدم معرفته بأسرة زوجته وأم أولاده، وهو أمر يصب في صالح النجم بكل تأكيد.



الأمر الأخر أن هذا الفيديو يؤكد صدقية أحمد عز في هذه الأزمة خاصة بعد العديد من الأحداث التي لم يستطع أن يثبت صدقه فيها أمام المحكمة، ابتداء من عدم زواجه بـ زينة، وانتهاء بجملته الشهيرة "أقسم بالله ما ولادي" التي تحولت لمجال للسخرية من أحمد عز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن امرأة ظهرت في خلفية فيديو الاعتداء بصحبة طفلين قيل إنها الفنانة زينة وتوأمها زين الدين وعز الدين في أول ظهور لهما عبر وسائل الإعلام.