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رياضة

شاهد .. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا.. نتائج وأهداف مباريات دوري أبطال أوروبا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
محمد صلاح - ليفربول
محمد صلاح - ليفربول
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عبدالله هشام
شهدت ملاعب القارة العجوز أمس العديد من المنافسات القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا ، حيث حقق فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محترفنا المصري محمد صلاح الفوز على جينك بنتيجة 4-1 حيث سجل الفرعون المصري هدفا عالميا .

وجاءت باقي النتائج كالتالي :

لايبزيج الالمانى 2-1 زينيت الروسي
اياكس الهولندي 0-1 تشيلسي الانجليزي
سلافيا براغ التشيكي 1-2 برشلونة
انتر ميلان الايطالي 2-0 بروسيا دورتموند الالمانى
كي ار سي جينك 1-4 ليفربول
ريد بول النمساوي 2-3 نابولي
ليل الفرنسي 1-1 فالنسيا
بنفيكا البرتغالي 2-1 ليون
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