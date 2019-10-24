شاهد .. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا.. نتائج وأهداف مباريات دوري أبطال أوروبا

شهدت ملاعب القارة العجوز أمس العديد من المنافسات القوية في بطولة دوري أبطال أوروبا ، حيث حقق فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محترفنا المصري محمد صلاح الفوز على جينك بنتيجة 4-1 حيث سجل الفرعون المصري هدفا عالميا .



وجاءت باقي النتائج كالتالي :



لايبزيج الالمانى 2-1 زينيت الروسي

اياكس الهولندي 0-1 تشيلسي الانجليزي

سلافيا براغ التشيكي 1-2 برشلونة

انتر ميلان الايطالي 2-0 بروسيا دورتموند الالمانى

كي ار سي جينك 1-4 ليفربول

ريد بول النمساوي 2-3 نابولي

ليل الفرنسي 1-1 فالنسيا

بنفيكا البرتغالي 2-1 ليون