فيديوجراف| إنجي وجدان تتعرض للتنمر بسبب ريهام سعيد وترد بعنف

أرسلت إحدى متابعات للفنانة إنجي وجدان رسالة مسيئة لها من خلال صفحتها على "فيسبوك"، وذلك بسبب أزمتها مع ريهام سعيد الأخيرة.



وقالت المتابعة: "إنتي أثبتي لجمهورك إنك فيل مش بني آدم، على اللي عملتيه لريهام سعيد، ولو ما كانت ريحتك عرق ما علقتي عليها قدام الفانز بتوعها، بس أكيد ريحتك وحشة أوي، الله يعين جوزك على القرف اللي هو فيه ده جميل ورفيع وانتي تخينة بجد".



ردت انجي على المتابعة رد عنيف وقامت بنشر الرسالة على صفحتها ولمزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

