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أخبار العالم

وزراء البيئة العرب يبحثون إدارة النفايات الصلبة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:16 م
صدى البلد
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نادر سمير

استضافت الجامعة العربية اليوم، أعمال الدورة 31 لمجلس وزراء البيئة العرب برئاسة ليبيا، تحت محور "الحلول المبتكرة لإدارة النفايات الصلبة" .

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والبنود التي تهم العمل البيئي العربي المشترك ، ومنها تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق ب" رصد التلوث الإشعاعي " والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية "، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الاعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الامم المتحدة للبيئة، وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، ودراسة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة .

كما يناقش الاجتماع بندا حول التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة لمناقشة تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا، ودول الجوار السوري "الأردن لبنان" بالإضافة إلى اليمن، إلى جانب استعراض تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروع "الأحزمة  الخضراء في أقاليم الوطن العربي "، واختيار شعار يوم البيئة العربي لعامي ( 2020-2021 )، وتنظيم فعاليات بيوم البيئة العربي لعام 2019 تحت شعار ( نفاياتنا.. ثروة مهدرة )، فضلا عن توفير الموارد المالية لجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة وأعضاء هيئة التحكيم للجائزة للفترة (2019 – 2022)، واختيار عاصمة البيئة العربية  لعام 2020، ومن المعروف أن مدينة القدس هي عاصمة البيئة لعام 2019.
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