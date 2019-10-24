برلماني: قانون الإيجار القديم ظالم للملاك.. والمصالح المتضاربة سبب الأزمة

اكد اللواء اشرف اسكندر، عضو مجلس النواب، إن قانون الايجار القديم موضوع شائك للغاية، ولابد أن يعقد حوار مجتمعي حول القانون لنصل إلى اكبر نسبة توافق مجتمعي، مضيفا: "القانون المعمول به حاليا به ظلم كبير للملاك، وفي المقابل هناك العديد من المواطنين دخلها الوحيد هو المعاش ويجب مراعاتهم".



وقال اشرف اسكندر خلال تصريحات لــ:"صدى البلد"، إن المصالح المتضاربة بين الملاك والمستأجرين هى سبب المعضلة التى يواجهها البرلمان بشأن القانون، معقبا اذا لم نصل إلى توافق مجتمعى حول القانون بنسبة كبيرة المحاكم ستعج بمئات القضايا فى هذا الشأن.



واوضح عضو مجلس النواب،ان العديد من المواطنيين يطالب بتحديد سعر المكان المؤجر "لغرض التجارة"، ومطبق عليها قانون الايجار القديم، ومن ثم اما سقوم المالك بشراء المكان المؤجر، او يدفع المؤجر السعر المحدد للمالك.



يشار إلى ا النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط،طالبت بإلغاء قانون الإيجار القديم الساري تمامًا، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مباشرة، ويسري على الوحدات السكنية والإدارية معًا، مع إصدار قانون ينظم العلاقة بينهما، وفقصا لتسعيرة السوق الحالية.



واقترحت إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يكون الإيجار مقننن بحد أقصى بالقانون الجديد، وتكون المدة 5 سنوات، وبعدها يكون هناك عقد جديد، وفقًا لتسعيرة جديدة، إذا ارتضى المالك ذلك، أو أنهى العقد الإيجاري نهائيًا.



وانتقدت عضو مجلس النواب قانون الإيجار القديم الحالي، ورأت أنه ظالمُ لكثيرين، ويجب على البرلمان تعديله في أقرب وقت، وإن كان الأمر "سيوجع بعض البسطاء" إلا أنه العدل.



ولفتت النائبة إلى إنها تسكن في شقة خاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وتدفع إيجارا شهريا قيمته 60 جنيهًا.



وتابعت إيفلين متى: إنها لا تهنأ بدفع إيجار ذات قيمة قليلة تبلغ 60 جنيهًا شهريًا، فهي تعاني من القانون بتأجير 5 منازل تجمع منها 140 جنيهًا سنويًا، فهي غير مستفيدة بالقانون مطلقًا.