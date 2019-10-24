Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إجراءات احترازية في البحر الأحمر لمنع انتشار حمى الوادي المتصدع

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:15 م
حمى الوادي المتصدع
حمى الوادي المتصدع
Advertisements
إبراهيم جادالله
بحثت الدكتورة منى محرز ، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، والدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، سبل تكثيف التعاون في شتى المجالات المرتبطة بالثروة الحيوانية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام المحافظة مساء اليوم الأربعاء بمدينة الغردقة، على هامش حضور الدكتورة منى محرز لمؤتمر تقييم القدرات الوطنية المنعقد على أرض المحافظة، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء والاستاذة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد.

وأكدت الدكتورة منى محرز أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بعد ما تم تداوله بوسائل الإعلام حول اشتباه بوجود حالات إصابة بمرض حمى الوادي المتصدع في مناطق شمال شرق السودان وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية البلاد من دخول هذا المرض بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية المتاخمة لدولة السودان لتوفير منطقة حزام آمن ضد المرض.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى إجراء التنسيق اللازم مع محافظة البحر الاحمر لتقييد حركة الحيوانات إلا إذا كانت مرقمة مصحوبة ببطاقة التسجيل المثبت بها التحصين ضد المرض وتاريخه، وكذلك رش السيارات وما تحمله من حيوانات وضبط أي عمليات تهريب عبر الحدود، كذلك رفع درجة الطوارئ بالمعامل الحدودية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كذلك أطباء المحاجر للعمل على مدار 24 ساعة وفحص كافة الحيوانات الواردة للمحاجر.

وأكدت يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر على ان المحافظة بدورها تقوم بعقد اجتماعات دورية بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية على أرض المحافظة متضمنة مديرية الطب البيطرى- الشئون الصحية – الزراعة – البيئة- معمل بحوث صحة الحيوان – الحجر الصحى – شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للتنسيق فيما بينهم وتشكيل لجان مشتركة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من مرض حمى الدنج أو حمى الوادى المتصدع.
إجراءات احترازية في البحر الأحمر لمنع انتشار حمى الوادي المتصدع
إجراءات احترازية في البحر الأحمر لمنع انتشار حمى الوادي المتصدع
إجراءات احترازية في البحر الأحمر لمنع انتشار حمى الوادي المتصدع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة: إجراءات احترازية بعد اشتباه لإصابات حمى الوادي المتصدع بالسودان

ترشيحاتنا

تعليق غير متوقع من كلوب بعد اكتساح ليفربول لـ جينك برباعية في أبطال أوروبا

هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور ..صور

شاهد .. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا.. نتائج وأهداف مباريات دوري أبطال أوروبا

إحنا نعمل أنت تقلد.. رسالة غامضة من ريم البارودي

نجم الأهلي يكشف سر انضمام محمد عنتر للزمالك بدلا من القلعة الحمراء

بدء لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش أعمال القمة الروسية - الأفريقية بـ سوتشي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة في البحيرة .. وطوارئ لشفط المياه من الشوارع.. صور

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

متحف آثار بني سويف أصبح في خبر كان والقطع الأثرية حبيسة البدروم ..صور