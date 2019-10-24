إجراءات احترازية في البحر الأحمر لمنع انتشار حمى الوادي المتصدع

بحثت الدكتورة منى محرز ، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، والدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، سبل تكثيف التعاون في شتى المجالات المرتبطة بالثروة الحيوانية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام المحافظة مساء اليوم الأربعاء بمدينة الغردقة، على هامش حضور الدكتورة منى محرز لمؤتمر تقييم القدرات الوطنية المنعقد على أرض المحافظة، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء والاستاذة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد.



وأكدت الدكتورة منى محرز أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بعد ما تم تداوله بوسائل الإعلام حول اشتباه بوجود حالات إصابة بمرض حمى الوادي المتصدع في مناطق شمال شرق السودان وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية البلاد من دخول هذا المرض بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية المتاخمة لدولة السودان لتوفير منطقة حزام آمن ضد المرض.



وأشارت نائب وزير الزراعة إلى إجراء التنسيق اللازم مع محافظة البحر الاحمر لتقييد حركة الحيوانات إلا إذا كانت مرقمة مصحوبة ببطاقة التسجيل المثبت بها التحصين ضد المرض وتاريخه، وكذلك رش السيارات وما تحمله من حيوانات وضبط أي عمليات تهريب عبر الحدود، كذلك رفع درجة الطوارئ بالمعامل الحدودية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كذلك أطباء المحاجر للعمل على مدار 24 ساعة وفحص كافة الحيوانات الواردة للمحاجر.



وأكدت يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر على ان المحافظة بدورها تقوم بعقد اجتماعات دورية بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية على أرض المحافظة متضمنة مديرية الطب البيطرى- الشئون الصحية – الزراعة – البيئة- معمل بحوث صحة الحيوان – الحجر الصحى – شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للتنسيق فيما بينهم وتشكيل لجان مشتركة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من مرض حمى الدنج أو حمى الوادى المتصدع.