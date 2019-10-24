عبد المنعم السيد: تقدم مصر في مؤشر تأسيس الشركات يشجع المستثمر المحلي والأجنبي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقدم مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولى، يؤكد تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الذى ساهم فى تقدم مركز مصر فى عدد من التقرير العالمية ومنها مثلا تقارير "التنافسية، تحسن التصنيف الائتماني"، فضلا عن الاشادات الاخيرة من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين.



وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، فى تصريحات ل"صدى البلد" أن تقرير ممارسة الاعمال يوضح تقدم مصر فى مؤشرات تاسيس الشركات و حماية صغار المستثمرين و بالتالى نجاح الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات للمستثمرين المحليين و الاجانب .



وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد المصرى شهد عدة تطورات إيجابية منها عودة النشاط الاقتصادي و ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة و التضخم ، إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذى أصبح أكثر توازنًا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.



وأعلنت وزارة الاستثمار و التعاون الدولى تقدم مصر 6 مراكز، فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولى.



واوضح التقرير أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020.



ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى اربع مجالات تاسيس الشركات ، مؤشر الحصول الكهرباء، مؤشر حماية صغار المستثمرين ، سداد الضرائب .



واظهر تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي اوائل اكتوبر الجارى تقدم مصر الي المركز 93 عالميًا من بين 141 دولة، محققة تقدم 26 مركزًا منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.