رئيس جامبيا: المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس فرصة لجذب استثمار عالمي.. فيديو

قال يحيى جامع، رئيس جمهورية جامبيا، إن حضور القمة الروسية الأفريقية يقدم فرصة كبيرة ويفسح المجال أمام الفرص الجديدة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي يعد من أقوى الاقتصاديات فى العالم.



وأضاف يحيى جامع، أن الصادرات الأفريقية تشهد تغيرات بالفترة الحالية على الاقتصاديات على نحو كبير، موضحا أن اتفاقية التجارة الحرة بأفريقيا تفتح المجال أمام السوق العالمية 1.2 مليار دولار من البضائع.



وأوضح أن هناك فرصا اقتصادية كبيرة بأفريقيا يمكن انتهازها، لافتا إلى أن هذه القمة بينها وبين روسيا جاءت فى وقتها، مشيرا إلى أنه فى عام 2018 كان هناك تصاعد فى الاستثمار بين أفريقيا وروسيا حوالي 20 مليار دولار، وهناك العديد من الفرص فى مجال الزراعة والطاقة المتجددة والصناعة.



وأشار إلى أن أفريقيا ترحب بإنشاء منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس بمصر، والتى تعد فرصة لجذب الاستثمار العالمى بأفريقيا، حيث إن لها قيمة دولية بالاقتصاد العالمي.

