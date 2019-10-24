رغم نفي الأهلي.. النجم الساحلي يؤكد حل أزمة كوليبالي

أكد طارق المجريسي المنسق الإعلامي لنادي النجم الساحلي التونسي، انتهاء أزمة الإيفواري، سليمان كوليبالي، مع النادي الأهلي المصري.



تقارير صحفية أكدت كذلك وصول الناديين إلى اتفاق لحل الأزمة، لكن حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي نفى هذا الأمر، مؤكدا وجود تعنت من إدارة نادي النجم، وأن اللاعب لن يلعب للنجم قبل تسديد الغرامة والتي قدرها مليون و400 ألف دولار.



وتواصل "صدى البلد" مع طارق المجريسي المنسق الإعلامي للنادي التونسي والذي أكد وصول الناديين لاتفاق يقضي بحل الأزمة قائلًا: "أؤكد أن إدارة النجم تلقت مراسلة رسمية من النادي الأهلي فيها الموافقة على تسوية وضعية اللاعب سليمان كوليبالي".



يذكر أن كوليبالي كان لاعبًا في صفوف الأهلي قبل أن يهرب في مايو 2017، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو النادي، ليتم تغريمه مليون و400 ألف دولار من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، ليعلن بعدها النجم الساحلي ضم كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 4 مواسم، قادما من نادي باتريك ثيستل الأسكتلندي.