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اتحاد الغرف السياحية: رفع بريطانيا حظر السفر لـ شرم الشيخ ضرب للشائعات.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:47 م
سياحة مصر تعود بقوة
سياحة مصر تعود بقوة
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توك شو
قال علي غنيم عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن هناك طفرة سياحية حاليًا بالنسبة للسياحة عامة وسبب الطفرة هو الرحلات المكوكية للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتواجد المستمر للقطاع الخاص فى المؤتمرات العالمية السياحية.

وتابع عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد " على قناة " TEN " اقرار بريطانيا بإلغاء قرار حظر سفر السياح إلى شرم الشيخ هو ضرب للشائعات التي تُثار عن مصر، مؤكدًا أن مصر خاضت معركة قوية جدًا لتصحيح الصورة التي كانت مأخوذة عن مصر بأنها ليست آمنة، وبالفعل تم إلغاء هذه الصورة.

وأضاف عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن أوروبا هي المركز الاقوى لتصدير السياحة لمصر عام 2010 لأن قرب اوروبا الى مصر 3 ساعات سفر وكل ذلك يعمل على زيادة السياحة ليست فى مصر فقط وإنما العالم كله لتأكيد أن أرض مصر أرض مستقرة .

وأوضح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن السوق الأوروبية كلها ستعود إلى مصر، منوها بأن السوق الأوروبية كانت المصدر الرئيسي للسياح في مصر، موضحًا أن مصر مستعدة لاستقبال وفود من كل دول العالم، حيث إن أرض الكنانة مستعدة لاستقبال 15 مليون سائح بجميع المطارات.
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