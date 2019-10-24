أحمد شوبير ينصح الأهلي: غيروا ملعب التتش

نصح أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، النادي الأهلي بتغيير ملعب التتش، بعد إصابة محمد محمود، لاعب الفريق، بالرباط الصليبي.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "أمر مؤلم أن يتعرض محمد محمود للرباط الصليبي للمرة الثانية، كنا مشتاقين لرؤيته في الملعب، فما بالكم به".



وأضاف: "محمد محمود لاعب متدين وشديد الاحترام، وهناك حالة كبيرة من الحزن بين لاعبي الأهلي بسبب إصابة اللاعب".



وتابع: "أنصح النادي الأهلي بالنظر لأرضية الملعب، لأنها غير جيدة، أعلم أن مجلس الإداراة استقر على نقل التدريب إلى ملعب آخر، لإعطاء فرصة لعمل صيانة لملعب التتش، لكن أطالبهم بالتعجل في الأمر".