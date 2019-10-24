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رئيس غانا: روسيا لا تتجاهل مشاكل القارة الأفريقية.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:03 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، أن الهدف من القمة الروسية الأفريقية هو تحقيق الاتفاق بين روسيا وأفريقيا في تحقيق الأمن والسلام لشعوبنا، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية كافحت للتحرر من الاستعمار.

وقال الرئيس الغاني، خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية، إن هناك تعاونا بين أفريقيا وروسيا في أكثر من مجال من البنية التحتية وبناء الطرق والسسك الحديدية، مشيرا إلى أن هناك شراكات بين روسيا والدول الأفريقية بمليارات الدولارات.

وأضاف الرئيس الغاني أن روسيا ضامنة لكثير من المشروعات التي تمت إقامتها العام الماضي، مشيرا إلى أن روسيا لا تتجاهل مشاكل القارة الأفريقية.

وأوضح الرئيس الغاني أنه وفقا لتقرير البنك الدولي، تعد روسيا من أقوى الاقتصاديات بالعالم ومع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية سيستفيد مليارات الأشخاص بشعوب القارة الأفريقية، مؤكدا أن تلك العلاقات ستعمل على تحقيق السلم والأمن بأفريقيا.

ووفقا لتقرير البنك الدولى، تعد روسيا من أكبر الاقتصاديات في العالم وتمثل اقتصادًا متناميًا وتواجه كثيرا من التحديات، كمنطقة التجارة الحرة الأفريقية التي ستفيد مليارات الأشخاص وسيتم إنفاق مليارات الدولارات من أجل تعزيز تلك المنطقة، وهى تعطى أملا للشراكات لتحقيق السلام والأمن بأفريقيا.
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