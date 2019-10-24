تشكيل لجان وتقديم دعم فني.. توصيات ورشة تسريع الاستجابة للقضية السكانية

أوصت ورشة عمل (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) والتي نظمتها وزارة التنمية المحلية في الفترة من 20 الي 23 أكتوبر الحالي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء و بالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان ووحدات السكان بمحافظتى سوهاج وقنا بضرورة وجود منسق للمسئولية المجتمعية وتفعيل دورة وضمه للمجلس الإقليمي للسكان لدعم المحافظات في تنفيذ بعض الأنشطة السكانية وتوفير الخدمات التي تساعد في تحسين المؤشر وذلك من خلال "رجال الاعمال والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية".





وأوصت ورشة العمل ايضًا بتكوين لجان السكان وتفعيل دورها فى القضية السكانية على مستوى المحافظة بالمشاركة مع المجتمع المدنى فى تنفيذ الأنشطة الداعمة للاستراتيجية القومية للسكان وتذليل العقبات التى تواجه انجاز الجهات المشاركه فى عملهم ، بالإضافة الي ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد التغير في المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة مما يساعد علي حوكمة ملف السكان .





كما أوصت ورشة العمل بالاستمرار فى تقديم الدعم الفنى لبناء قدرات فرق عمل المحافظات الخمسة ودعم فريق الرصد الميدانى للمشاركة الفعاله فى رصد المشكلات لتحديد أسباب التغير فى المؤشرات السكانية لوضع خطة للسيطرة على المشكلات وإيجاد مقترحات وحلول تساعد فى تحسين هذه المؤشرات .





وأوضحت الدكتورة فاطمه الزهراء جيل منسق المشروع أنه تم عرض نماذج وطرح حلول خارج الصندوق خلال الورشه وذلك باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية لضبط معدل النمو السكاني لوضع حلول للقضية السكانيه التى تعد من القضايا الملحة فى الوقت الحالى لما لها من تأثير فى التهام النمو الاقتصادى والذى ينتج عنه عدم شعور المواطن بالتنمية والجهد المبذول من الدولة لتحقيق الرخاء الاقتصادى، مشيره إلى أن من التأثيرات السلبية لهذه القضية تأثيرها على التعليم والصحة والبيئة وغيرها من مجالات الحياه الأساسية لكل مواطن والتى من خلال استقرارها يحيا المواطن حياة سليمة صحيا ونفسيا .



