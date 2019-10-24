وزارة الداخلية تهدي كرسيا متحركا لسيدة في الشرقية

رصد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف القومية حول إلتماس مواطنة مقيمة بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية مساعدتها فى الحصول على كرسى متحرك.



وجرى توفير كرسى متحرك وإهدائه للمواطنة المذكورة بمحل إقامتها، حيث تم توجيه مأمورية من ضباط وضابطات إدارة حقوق الإنسان وقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية لمنزل المواطنة، وتم إهدائها الكرسى.



ووجهت السيدة، الشكر لوزارة الداخلية، لسرعة الإستجابة لمطلبها.



ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع.