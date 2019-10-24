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فى القمة الأفريقية – الروسية.. السيسى يوجه رسالة إلى رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:10 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا، على حصوله على جائزة السلام، وذلك بعد انتهاء رئيس وزراء إثيوبيا من إلقاء كلمته بالجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية – الروسية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أود أن أتقدم لرئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد، للمرة الثانية بالتهنئة على حصوله على جائزة نوبل للسلام، قائلا: "أبي أحمد أثبت أنه رجل سلام حقيقي".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التهنئة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بعد إعلان فوزه بجائزة "نوبل" السلام.
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