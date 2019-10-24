فى القمة الأفريقية – الروسية.. السيسى يوجه رسالة إلى رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا، على حصوله على جائزة السلام، وذلك بعد انتهاء رئيس وزراء إثيوبيا من إلقاء كلمته بالجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية – الروسية.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أود أن أتقدم لرئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد، للمرة الثانية بالتهنئة على حصوله على جائزة نوبل للسلام، قائلا: "أبي أحمد أثبت أنه رجل سلام حقيقي".



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه التهنئة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بعد إعلان فوزه بجائزة "نوبل" السلام.