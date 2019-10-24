فيديو بشع لـ قوات أردوغان تسحل جثة فتاة كردية بعد قتلها

في عملٍ بشع، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لعناصر تابعة لأنقرة خلال عملية الغزو التركي لشمال سوريا، تقوم بالتنكيل والسحل لجثة مقاتلة كردية سورية بعد أن قتلوها في وحشية غريبة.





ويظهر في الفيديو أحد مقاتلي تركيا المرتزقين وهو يتحدث بزهو عن قتل عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بينما يقوم زميل له آخر بوطئ جثة فتاة مقاتلة كردية، بعد ما تم قتلها بوحشية وانتقام، وكأن هذه الفتاة هي من قتلت عائلته مثلًا.





وتمتنع المنصة الإخبارية عن عرض الفيديو لبشاعته.





ولا يُعد هذا الفيديو الأول لهذه الهمجية ، التي تتجاوز فكرة أي دين أو أخلاق حربية، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة عدة مقاطع فيديو، لمواقف مشابهة.





وقام أردوغان قبل أسبوعين بعملية غزو واسعة لشمال شرق سوريا، ولم يتوقف إلا بعد هدنة واتفاق مع روسيا، قبل يومين، في ظل انسحاب أمريكي كامل من المشهد السياسي فضلًا عن العسكري.



