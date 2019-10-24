جامعة بنها: تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بأثر رجعى من يوليو

أكدت سامية عبدالحميد أمين عام جامعة بنها أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المالية بالجامعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجامعة.



وأشارت عبد الحميد إلى أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي وزارة المالية في وحدات الجامعة لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور العاملين بالجامعة، بحضور الدكتور عطية مبارك من قطاع حسابات الحكومة وعضو اللجنة المالية المشكلة، لبحث المشاكل التي تواجه الجهات الإدارية في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.



وقالت أمين عام الجامعة إنه تم الانتهاء من وضع آليات التنفيذ بالاتفاق مع كل كليات الجامعة وسيتم صرف الفروق المالية، اعتبارا من أول يوليو 2019 وحتى 30 نوفمبر 2019، وذلك لمدة 5 أشهر على أن يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر القادم شاملة الزيادة لجميع المستفدين بالجامعة.

