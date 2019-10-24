أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بـ الجيزة.. والمواطنون: استعد يا محافظ

شهدت بعض المناطق في محافظة الجيزة، سقوط أمطار غزيرة مما أدى إلى بطء في حركة المرور في بعض المحاور الرئيسية .



حيث أغرقت مياه الأمطار الشوارع وتحولت إلى برك مياه فيما دفعت شركة المياه والصرف الصحي بسيارات سحب المياه من الشوارع لمنع إعاقة حركة المرور.



وعلق بعض المواطنين عبر شبكات التواصل الإجتماعي مطالبين الأجهزة التنفيذية بالاستعداد والحذر لمواجهة الأمطار .



ورفعت المحافظة حالة الاستعداد والطوارئ لاستقبال الأمطار ونشر فرق رفع المياه من الشوارع.



وبعد ساعات من المطر أشرقت الشمس في عدد من المراكز بينما احتفظت الشوارع بالمياه وسط تكوين برك طينية.