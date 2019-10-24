ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من شخص أثناء تواجده أمام بنك

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص أثناء تواجده أمام أحد البنوك بنطاق قسم شرطة مدينة نصر أول وإعادة المسروقات.





تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من شرطة النجدة بواقعة سرقة أمام أحد البنوك بدائرة القسم.





بالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ (موظف بمحل للحلويات والمخبوزات) ، والذى أفاد أنه لدى وصوله أمام مدخل البنك لإيداع مبلغ مالى (478,690 ألف جنيه) بحساب المحل الذى يعمل به - مودع بحقيبة - فوجئ بقيام شخص بخطف الحقيبة من يده ، ولاذ بالفرار مستقلًا دراجة نارية قيادة شخص آخر كان بإنتظاره.





من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة والإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة (عامل سابق بمحل عمل المجنى عليه – عاطلَيْن).





عقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر العامل بأنه نظرًا لسابقة عمله بمحل عمل المجنى عليه وعلمه بتوريد المبالغ المالية قيمة إيراد المحل للبنك فقد قام بالتخطيط لسرقته، وفى سبيل ذلك إستعان بالعاطلَيْن، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بتخلصهم من الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بالمنطقة الجبلية بالمقطم .. باستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.