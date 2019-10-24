السبت.. انطلاق فعاليات المائدة المستديرة «العمارة والتنمية المستدامة»

تنطلق السبت المقبل فعاليات المائدة المستديرة "العمارة والتنمية المستدامة" بمشاركة عدد كبير من المطورين وخبراء العمارة والاستشاريين الهندسيين.



وتضم المائدة عدد من كبار المطوريين العقارين من بينهم المهندس طارق شكرى رئيس مجلس ادارة غرفة التطوير العقارى والمهندس احمد العتال رئيس مجلس ادارة شركة العتال هولدينج والمهندس بشير مصطفى رئيس مجلس ادارة شركة فرست جروب والمهندس احمد سليم رئيس مجلس ادارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى ويتولى ادارة الجلسة الاولى الدكتور محمد عبد الغنى رئيس مكتب ECB للاستشارات الهندسية.



تتضمن المائدة المستديرة جلستين حول آلية تعامل الدولة مع ملف التنمية المستدامة فى مدن الجيل الرابع وتحقيق التوازن بين استخدام التنمية المستدامة فى المشروعات العقارية دون إضافة أعباء مالية كبيرة وقدرة شركات التسويق على الترويج لهذه النوعية من المشروعات.