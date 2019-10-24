رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية: بوتين أشاد بدور مصر بالقمة الأفريقية.. فيديو

أكد دكتور أشرف كمال، رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية، أن كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بها إشادة بدور مصر في القمة الأفريقية الروسية الأولى، مؤكدًا أن دور مصر في انعقاد هذه القمة هو خطوة تتوافق مع الرؤية المصرية والروسية فيما يتعلق بالاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية أيضًا.



وأضاف رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية ان مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية واتخاذ مواقف أمام الدول التي تدعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن روسيا مختلفة عن الدول الموجودة بالقارة الأفريقية عن العديد من البلاد لان اهم ما يميزها انها شريك يمكن الوثوق بها للشعوب الافريقية.



واوضح رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية ان العلاقات التاريخية الموروثة خاصة ن الإتحاد السوفيتي قام بدعم كبير للقارة الأفريقية وهي علالقة ثقة منوها إلى أن روسيا علاقة ثقة ان روسيا الن تستكمل هذا الدور.



وأشار رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية إلى أن العلاقة بين مصر وروسيا قائمة على الشراكة، بمعنى أن الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة هى التى تحكم هذه العملية وهذا يبدو من المشاريع التى تقدمها روسيا بدايتأً من مشروع الضبعة فى مصر ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق افريقيا هذان المشروعان من أكبر المشروعات الروسية فى القارة الافريقية وهما من أكبر المشروعات التى لا تخدم مصر فقط وإنما القارة الأفريقية بالكامل.