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اقتصاد

الذهب يهبط عالمياً مع انتظار المستثمرين وضوحاً بشأن بريكست

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
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رويترز
تراجع معدن الذهب، عالميا، اليوم الخميس، مع انتظار المستثمرين وضوحًا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد ما أرجأ التكتل اتخاذ قرار بشأن منحها تمديدًا، فيما دعم ضعف الدولار الأسعار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1488.58 دولار للأوقية، وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1491.30 دولار للأوقية.

ومع تأجيل أعضاء الاتحاد الأوروبي قرارهم بشأن منح بريطانيا تأجيلاً لموعد انسحابها لمدة 3 أشهر، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه إذا تأجل الموعد حتى نهاية يناير فإنه سيدعو إلى انتخابات بحلول نهاية العام.

وقال "هاريش في" رئيس أبحاث السلع الأساسية في جيوجيت للخدمات المالية "حتى إذا مضى البريكست قدمًا، هناك ما يكفي من الضبابيات الجيوسياسية للإبقاء على دعم الذهب خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة".

وأضاف رئيس أبحاث السلع الأساسية في جيوجيت للخدمات المالية: "يحدث تصحيح في (مؤشر) الدولار من 99.5 إلى 97.2 بصفة مستمرة على مدى الأسبوعين الماضيين، يقدم هذا بعض الدعم للأسعار".

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الأخرى، 0.1% إلى 97.396 وهو في طريقه لتسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.4% إلى 17.49 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 920.74 دولار للأوقية بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما زاد البلاديوم 0.6 % إلى 1752.53 للأوقية.
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