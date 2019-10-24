بدء بطولات الجمهورية للأنشطة الطلابية في المدارس

أعلنت الدكتورة إيمان حسن، الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، بدء بطولات الجمهورية للمدارس للعام الدراسي 2019/ 2020.



وأشارت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إلي انطلاق بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعى للمراحل التعليمية الثلاثة التي أقيمت بنادي القاهرة الرياضي، بمشاركة محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والسويس والغربية)،.



وأوضحت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن البطولة شهدت هذا العام تنافسا قويا بين الطالبات، حيث تم تعديل الأدوات لتصبح أدوات المرحلة الثانوية (الطوق، الكرة، الشريط، الصولجان)، لافتة إلى أنه يتم استخراج النتائج فردي عام على المراكز الأربعة الأولى.



وأضافت الدكتورة إيمان حسن، أنه تجري حاليًا بطولة الجمهورية للجمباز الفني للمراحل الثلاثة، و المقامة بالمركز الأولمبي بالمعادي بمشاركة محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنيا، الدقهلية، المنوفية)، كما ستقام الأحد القادم بطولة الجمهورية للسلاح (بنين - بنات) للمرحلتين الثانوية والإعدادية بنادي السلاح بالأزبكية في سلاح (السيف، سيف المبارزة، الشيش) بمشاركة محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط والغربية وبورسعيد والإسماعيلية).



ونوهت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أنه إلى جانب البطولات المدرسية، هناك العديد من الأنشطة الرياضية التي يتم تنفيذها بمشاركة طلاب المدارس، حيث أقيم مهرجان للتايكوندو للتعريف باللعبة ونشرها بين طلبة المدارس، كما أقيم العديد من ماراثونات المشي والجري بعدة محافظات، لافتة إلى سعيهم دائمًا لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة بين الطلبة والطالبات.