بحضور وزير الاتصالات.. «دل» تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق مركز التميز بمصر

بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، احتفلت "دل تكنولوجيز" الشركة الرائدة في التكنولوجيا، بمرور 10 سنوات على إطلاق "مركز التميز" في مصر، والذي عزز دور مصر عالميا كمحور لجذب الاستثمارات التكنولوجية على مدار العقد الماضي. وبدأ مركز التميز التابع لشركة "دل تكنولوجيز" عملياته في مصر عام 2009، ليلحق بالمراكز الاستراتيجية التي أسستها الشركة في العالم.



ومنذ انطلاق عملياته، وظًف المركز مئات المهندسين وقدم خدماته لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا بأكثر من 14 لغة، مستغلا المزايا الفريدة التي أتاحتها مصر باعتبارها مركزا إقليميا قويا لخدمات الحوسبة والتكنولوجيا.



وتضمنت خدمات مركز التميز الدعم الفني والتقني الاستشاري والخدمات المهنية للعملاء من الشركات الكبرى في العالم، فضلا عن تطوير بعض منتجات الشركة، ودعم البحوث والابتكارات التي تجريها "دل تكنولوجيز" في مختلف أنشطتها.



كما تتضمن الخدمات استشارات حول تصميم الحلول التكنولوجية وإدارة المشاريع واللوجستيات وخدمات إدارة المحتوى وخدمات الدعم الفني للعديد من البرامج عالية الاحترافية، والخدمات الاستباقية عن بعد، فضلا عن خدمات ما بعد البيع. ذلك بجانب إنجازات المركز في مجال الابتكار وبراءات الاختراعات ، وتطوير العمليات وتحسين الجودة.



ومن خلال مركز التميز في مصر، تمكنت "دل تكنولوجيز" من استقطاب المواهب المصرية متعددة اللغات وتعظيم تنافسية السوق وخفض تكاليف الخدمات التقنية، فضلا عن تقديم الدعم لمؤسسات الدولة الراغبة في تحديث وتطوير بنيتها التحتية.



ومن العوامل الأساسية لنجاح المركز هي الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمعاهد الأكاديمية لتطوير التعليم وسد الفجوه لمواكبه التطور التكنولوجي السريع ومتطلباته في سوق العمل. هذه الشراكة ساهمت في تجهيز الكفاءات المطلوبة بجانب المساعدة في تحسين القيمة التنافسية لمصر في مجال التعهيد.



وبهذه المناسبة عبر محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا في "دِل تكنولوجيز"، عن فخره بالإنجازات التي حققها مركز التميز على مدار الأعوام العشرة الماضية، وتعهد بالمزيد خلال الفترة المقبلة.



وقال أمين: "مركز التميز في مصر قدم نموذجًا ناجحًا جدًا لتقديم حلول مبتكرة عالية الجودة وخدمات دعم تتسم بالكفاءة والمرونة، لدينا فريق مذهل من الشباب المليء بالطاقة والمفعم بالمواهب. فقد تمكنا، بفضلهم، من تقديم خدمات لعملائنا حول العالم وعلى مدار الساعة، كما حققنا نجاحًا كبيرًا من حيث الأداء والتميز التشغيلي وكانت نتائج رضا العملاء عن الخدمات في مركز التميز بمصر من بين أعلى النتائج على مستوى العالم".



وتابع: " قبل 10 سنوات اخترنا مصر مكانا للمركز نظرا لموقعها الفريد وامتلاكها اقتصادا متنوعا ومحركات نمو جوهرية، وقد ثبتت صحة وجهة نظرنا وأصبح مركز التميز الذي أنشأناه مقرا لمحفظة متنوعة من الخدمات والاستثمارات".



ومن جانبه، علق ماجد محمود، مدير مركز التميز " إنني فخور جدا اليوم بالنجاح الذي حققناه والاثر الايجابي الذي خلقناه في مركز التميز الذي نحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على انطلاقه، وكل الفضل في ذلك يعود إلى موظفينا المتميزين، هؤلاء الشباب المحترفين الذين صمموا منذ البداية على تهيئة بيئة فريدة من نوعها تتسم بقدر كبير من الطاقة الايجابية وروح التعاون والمرونة والابتكارإن السمة الأساسية التى تميز مركز التميز لدل تكنولوجيز بمصر هى تنوع الوظائف والخدمات والنمو المستمر والسمعة الممتازة التى تتميز بها دل تكنولوجيز



الجدير بالذكر وتماشيًا مع سياسة الحكومة التي تسعى من خلالها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة، تؤكد "دل تكنولوجيز" تمسكها بالاستثمار في مصر من حيث توظيف مواهب ووحدات عمل وتقديم خدمات جديدة.