بسبب كأس مصر.. تأجيل الجولة الثاني لمجموعة الجيزة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فرع الجيزة تأجيل مباريات المجموعة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثالث في الاسبوع الثالث بسبب خوض بطولة كأس مصر .



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إقامة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر يومي الجمعة والسبت 25 و26 من أكتوبر.



وخلال الخطاب الموجه لـ أندية الجيزة، أعلن اتحاد الكرة إقامة الجولة الثالثة من المنافسات يوم الثلاثاء 29 من أكتوبر.