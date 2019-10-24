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محافظات

حياة كريمة.. حصر المستبعدين من برنامج تكافل وكرامة في المنيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:36 م
برنامج تكافل وكرام
برنامج تكافل وكرام
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أيمن رياض
اهتمت محافظة المنيا بمناقشة ملف تكافل وكرامة بعد شكاوى استبعاد عدد من المواطنين من المشروع.

وكلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وكيل وزارة التضامن بحصر أعداد المحذوفين والتظلمات التي تقدمت من المواطنين، منذ بداية البرنامج عام 2015 وحتي الآن، مشيرًا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بتسليم تلك البطاقات لمستحقيها من خلال سرعة استلامها من الوزارة، وتسليمها إلى أصحابها عن طريق الإدارات الاجتماعية في كل مركز، مع متابعة ملف البطاقات المتوقفة مع الوزارة، وإعداد تقرير مفصل عن الحالات لسرعة الدفع بهذا الملف والتيسير على المواطن.

وقال محافظ المنيا خلال لقائه بنواب مركزي المنيا وأبوقرقاص لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين ، إنه جار استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتسليم 17 عمارة سكنية بطريق المنشأة، بمركز ابو قرقاص، والتابعة للمشروع القومي للسكان" محور تمليك" والتي كان العمل متوقف فيها منذ سنوات ، لافتا انه تم انهاء مشروع الصرف الخاص بها وكذلك الكهرباء ،وجاري العمل في انهاء اجراءات التسليم للأسماء التي سيتم اجراء القرعة لها .

أضاف محافظ المنيا أن حل قضايا الإسكان واستكمال مشروعاته المتوقفة ستساهم وبشكل كبير في تحقيق نوع من الرضا لدى المواطنين تجاه الخدمات المقدمة باعتبارها احد اكثر المشاكل التي تسبب تحديًا كبيرًا للمواطن المصري، ويمثل الحصول على المسكن الصحي الملائم حق لكل مواطن ليحيا حياة كريمة.

وأكد قاسم حسين أن المحافظة لا تتأخر في اتخاذ قرارات التخصيص للمنفعة العامة، سواء لبناء المدارس، أو المستشفيات، أو محطات المياه أو غيره، تيسيرًا علي المواطنين.

كما طالب محافظ المنيا، رؤساء المدن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحصر كافة القري التي تعاني من ضعف بمياه الشرب على مستوى المحافظة، لإيجاد حلول فورية وعاجله لها.
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